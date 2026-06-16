Всероссийскую акцию «Свеча памяти» запустили онлайн перед 22 июня

Посвященная Дню памяти и скорби всероссийская акция «Свеча памяти» начала работать в онлайн-формате. До 22 июня все желающие принести дань уважения и благодарности поколению победителей могут зажечь виртуальную свечу и установить ее на общей карте на сайте проекта .

Такой формат акции появился в 2020 году по инициативе благотворительного фонда «Память поколений».

В прошлом году в виртуальной акции приняли участие более одного миллиона человек. Также на сайте акции можно посмотреть видео с воспоминаниями ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, работников тыла и узников концентрационных лагерей.

Офлайн-акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня по всей России, когда неравнодушные люди соберутся у мемориалов, чтобы почтить память родных и близких, защитивших страну.

В Московской области памятные мероприятия 22 июня проведет общественное движение «Волонтеры России» совместно с «Единой Россией».

Кроме «Свечи памяти», организаторы проведут акцию «Огненные картины войны», в рамках которой создадут масштабные изображения, посвященные подвигам советского народа.