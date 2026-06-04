Жителей Подмосковья пригласили на акции ко Дню памяти и скорби

Фото: День памяти и скорби у Главного храма ВС РФ в Одинцовском округе / Медиасток.рф

Общественное движение «Волонтеры Победы» совместно с «Единой Россией» с 2015 года проводят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В ночь на 22 июня состоятся сразу две международные акции.

Речь идет о мероприятиях «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Их цель — сформировать в обществе бережное отношение к памяти героев Великой Отечественной войны, уважение к событиям прошлого, а также укрепить патриотические настроения.

В рамках первой акции в России и других государствах создадут масштабные огненные изображения, связанные с темой «Трагедии и победы региона (страны) в годы войны».

В этот же день реализуют второй проект — жители выйдут на центральные площади городов, а также к мемориалам с зажженными свечами, которые позже возложат к памятным местам.

Жители Подмосковья также смогут принять участие в патриотических акциях.