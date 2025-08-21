Всероссийское тестирование по охране труда пройдет 16 сентября

Всероссийское тестирование по охране труда пройдет во всех регионах страны 16 сентября. Мероприятие проведут в дистанционном формате.

Тестирование «Охрана труда и безопасность на работе — 2025» начнется в 10:30 по московскому времени. Участники смогут пройти независимую проверку уровня своих знаний, а также получить объективное представление о том, насколько хорошо они ориентируются в этой теме.

Тест нацелен на привлечение внимания к вопросам формирования культуры поведения и ответственного отношения к требованиям производственной безопасности.

Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Заявку на участие можно подать на сайте до 5 сентября включительно.

Организатором мероприятия выступает Всероссийский научно-исследовательский институт труда.