Всероссийское тестирование по охране труда пройдет 16 сентября

Всероссийское тестирование по охране труда пройдет во всех регионах страны 16 сентября. Мероприятие проведут в дистанционном формате.
Тестирование «Охрана труда и безопасность на работе — 2025» начнется в 10:30 по московскому времени. Участники смогут пройти независимую проверку уровня своих знаний, а также получить объективное представление о том, насколько хорошо они ориентируются в этой теме.
Тест нацелен на привлечение внимания к вопросам формирования культуры поведения и ответственного отношения к требованиям производственной безопасности.
Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Заявку на участие можно подать на сайте до 5 сентября включительно.
Организатором мероприятия выступает Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
