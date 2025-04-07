Всероссийский семейный конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь» начнется 20 апреля

В 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. С 20 апреля по 9 мая Народный фронт совместно с предприятием «Мосгаз» проведет в честь праздника шестой Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь».

В преддверии юбилея Победы, который отмечают в Год защитника Отечества, проект приобретает особое значение.

В прошлом году в конкурсе приняли участие свыше 55 тысяч семей из всех регионов России, а за пять лет существования акции к ней присоединились более 110 тысяч семей.

Творческие работы с обязательным изображением Вечного огня будут принимать в пяти номинациях: рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и видеоролик. Они должны быть опубликованы на личной странице, странице образовательного учреждения или в открытой группе в соцсети «ВКонтакте» с хэштегами #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #Народныйфронт, а также с отметкой официальной страницы АО «Мосгаз».

Работы можно прислать с 00:00 20 апреля до 10:00 9 мая (по московскому времени). Победителей объявят не позднее 16 мая.

Лучшие участники получат возможность присутствовать на церемонии профилактики Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, а призеров удостоят дипломов и ценных призов.

Особые награды предусмотрены для самых активных школ и авторов наиболее запоминающихся работ.