Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет в Хабаровске в октябре

Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет в Хабаровске с 15 по 20 октября. В нем примут участие 100 пар со всей страны.

Форум направлен на развитие отцовства в России. В программу включат игровые, образовательные и творческие активности для мужчин и детей. Для них организуют встречи с психологами и общественными деятелями, тематические лекции и дискуссии. Родители смогут обменяться опытом и презентовать свои проекты.

Для детей подготовят мастер-классы и групповые занятия.

Принять участие в форуме могут пары из отцов в возрасте до 35 лет и детей. Зарегистрироваться можно по ссылке до 8 сентября.