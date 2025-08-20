Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет в Хабаровске в октябре

Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет в Хабаровске с 15 по 20 октября. В нем примут участие 100 пар со всей страны.
Форум направлен на развитие отцовства в России. В программу включат игровые, образовательные и творческие активности для мужчин и детей. Для них организуют встречи с психологами и общественными деятелями, тематические лекции и дискуссии. Родители смогут обменяться опытом и презентовать свои проекты.
Для детей подготовят мастер-классы и групповые занятия.
Принять участие в форуме могут пары из отцов в возрасте до 35 лет и детей. Зарегистрироваться можно по ссылке до 8 сентября.
