Всероссийская акция «Игрушка ветерану» собрала более тысячи работ

Ребята со всей страны своими руками сшили игрушки для фронтовиков и написали им письма. Юный Артем из Пензенской области в своем послании напомнил, что игрушка — символ радости и беззаботности.

«Я хотел бы подарить ветеранам немножко счастья и напомнить им о том, что в жизни всегда есть место для улыбок и тепла. Я надеюсь, что мой подарок принесет ветерану радость и напомнит ему о том, что он не одинок и что его подвиги не забыты», — написал школьник.