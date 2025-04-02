Всероссийская акция «Игрушка ветерану» собрала более тысячи работ

Всероссийская акция «Игрушка ветерану», состоявшаяся в рамках премии «Экология — дело каждого», собрала более тысячи работ. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Ребята со всей страны своими руками сшили игрушки для фронтовиков и написали им письма. Юный Артем из Пензенской области в своем послании напомнил, что игрушка — символ радости и беззаботности.
«Я хотел бы подарить ветеранам немножко счастья и напомнить им о том, что в жизни всегда есть место для улыбок и тепла. Я надеюсь, что мой подарок принесет ветерану радость и напомнит ему о том, что он не одинок и что его подвиги не забыты», — написал школьник.
Акцию «Игрушка ветерану» приурочили к 80-й годовщине Великой Победы. Подарки получат фронтовики из разных регионов России. Открытки, детские рисунки и символ премии — белый мишка Умка — пришли из больших городов и маленьких сел. Участниками акции стали жители Подмосковья.
Премию «Экология — дело каждого» учредили в 2021 году. Ежегодно ее присуждают авторам самых интересных идей и проектов в сфере охраны окружающей среды.
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