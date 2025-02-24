Жителей Подмосковья пригласили на акцию по изготовлению игрушек для ветеранов

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию «Игрушка для ветерана». Желающие могут изготовить своими руками поделки и отправить участникам Великой Отечественной войны вместе с пожеланиями.

Акция пройдет в рамках международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Участникам предлагают изготовить своими руками игрушку в виде белого медведя Умки и отправить посылку вместе с добрыми пожеланиями до 1 апреля по адресу 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. Все поделки доставят ветеранам Великой Отечественной войны.

«Участвуйте в акции „Игрушка ветерану“ и подарите тепло и признательность тем, кто отстоял наше будущее. Объясните детям, насколько это важно, расскажите им истории ваших предков, защищавших Родину. А мы доставим ваши подарки фронтовикам по всей стране. Вместе мы покажем, что новые поколения чтят и помнят героизм тех, кто ковал Великую Победу», – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Международную премию «Экология — дело каждого» учредили в 2021 году. Ежегодно ее присуждают авторам самых интересных идей и проектов в сфере охраны окружающей среды. Юбилейный сезон начался 1 августа 2024 года, а прием заявок продлится до 1 апреля. Призеры и победители получат ценные призы, путевки на Черное море, обучающие курсы и многое другое.