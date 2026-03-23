Всемирный день борьбы с туберкулезом и день рождения паровоза отпразднуют 24 марта

В воскресенье, 24 марта 2026 года, в России и мире отмечают сразу несколько значимых дат. В России празднуют День штурманской службы ВВС, приуроченный к созданию первой аэронавигационной станции в 1916 году. История штурманского дела в стране началась еще при Петре I, сообщил сайт URA.RU .

Также 24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день вспоминают научные прорывы: создание вакцины Кальметта и Герена в 1919 году и открытие стрептомицина Зельманом Ваксманом в 1943-м.

Считается, что именно 24 марта — день рождения паровоза: в 1802 году в Великобритании был зарегистрирован патент на первый паровоз Ричарда Тревитика.

Православные верующие чтят память святителя Евфимия Новгородского, а в народе отмечают Ефимов день — время возвращения перелётных птиц и начала сокодвижения в березах.