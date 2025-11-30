Всем россиянам с двумя детьми предложили давать льготную ипотеку под 4%

Правила предоставления льготной семейной ипотеки под 4% следует упростить, чтобы ее смогли оформить все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова. Копия документа появилась в распоряжении 360.ru.

Парламентарии направили обращение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Миронов подчеркнул, что льготную ипотеку нужно выдавать независимо от возраста детей.

«Это устранит искусственное неравенство между семьями, повысит доступность жилья и станет эффективным стимулом для рождения детей в условиях острого демографического кризиса», — уточнил он.

По его мнению, действующая сейчас система ипотечного кредитования ставит граждан в неравные условия. Ипотеку по 6% годовых имеют право оформить семьи с ребенком в возрасте до семи лет, но желающие купить новостройку в малых городах или на территориях с низкими объемами строительства должны иметь двух несовершеннолетних детей в возрасте от семи до 18 лет.

Миронов объяснил, что такие правила делают программу льготной семейной ипотеки менее эффективной.

«Для решения проблем демографии выдавать ипотеку надо всем семьям с двумя детьми независимо от их возраста. «Справедливая Россия» предлагает снизить стоимость кредита до 4% годовых, что позволит воспользоваться льготной программой большему числу российских семей», – подчеркнул парламентарий.

Ранее депутаты озвучили идею распространения льготной ипотеки на вторичное жилье. Авторы инициативы предположили, что благодаря этому застройщики начнут снижать цены на новостройки.