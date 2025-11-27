Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку»
Депутат Миронов призвал распространить семейную ипотеку на вторичное жилье
Ипотеку для семей с детьми необходимо расширять на вторичное жилье, при этом дополняя ее другими конкурентными механизмами приобретения квартир. На это указал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
В начале следующего года правительство планирует запустить программы «Дальневосточной» и «Арктической ипотеки» на вторичное жилье, отметил ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Вероятно, изменения коснутся городов с ограниченным количеством новостроек, аналогично семейной программе.
«Наша партия давно предлагала распространить семейную ипотеку на вторичное жилье. Оно доступнее, часто не требует ремонта, и для семей с детьми это удобнее. В конце прошлого года нас поддержал президент, по его поручению семейную ипотеку частично расширили на „вторичку“», — напомнил Миронов.
Теперь настала очередь дальневосточной программы, отметил депутат. Он предложил расширить ее — сделать семейную ипотеку доступной для покупки вторичного жилья без ограничений по всей стране.
Парламентарий предположил, что это в том числе заставит застройщиков снижать цены. Чтобы предотвратить рост цен на вторичное жилье, нужно внедрять альтернативные варианты ипотеки, которые давно предлагают справедливороссы, подчеркнул он.
Помимо ипотеки, нужны другие, конкурентные инструменты приобретения жилья. Это стройсберкассы, которые десятилетиями успешно работают за рубежом наряду с ипотекой. С их помощью можно копить на жилье, получать доступные жилищные ссуды.
По его мнению, жилье через стройсберкассы в среднем может обходиться в 2-2,5 раза дешевле ипотеки. Кроме того, партия предлагает создать государственную программу аренды жилья по сниженным ценам, чтобы люди могли снимать квартиры у государства.
Ранее Миронов назвал антисемейной дифференцированную ставку по ипотеке в 12%. Депутат отметил, что многодетная семья начинается с одного ребенка. Для появления следующих детей необходима жилплощадь.