Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку»

Ипотеку для семей с детьми необходимо расширять на вторичное жилье, при этом дополняя ее другими конкурентными механизмами приобретения квартир. На это указал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В начале следующего года правительство планирует запустить программы «Дальневосточной» и «Арктической ипотеки» на вторичное жилье, отметил ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Вероятно, изменения коснутся городов с ограниченным количеством новостроек, аналогично семейной программе.

«Наша партия давно предлагала распространить семейную ипотеку на вторичное жилье. Оно доступнее, часто не требует ремонта, и для семей с детьми это удобнее. В конце прошлого года нас поддержал президент, по его поручению семейную ипотеку частично расширили на „вторичку“», — напомнил Миронов.

Теперь настала очередь дальневосточной программы, отметил депутат. Он предложил расширить ее — сделать семейную ипотеку доступной для покупки вторичного жилья без ограничений по всей стране.

Парламентарий предположил, что это в том числе заставит застройщиков снижать цены. Чтобы предотвратить рост цен на вторичное жилье, нужно внедрять альтернативные варианты ипотеки, которые давно предлагают справедливороссы, подчеркнул он.