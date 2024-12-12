«Всем приятного аппетита». Россиянам рассказали, ждать ли роста цен на куриное мясо

Цены на куриное мясо выросли за год почти на 9%. С чем это связано и что ждет отрасль дальше, рассказала 360.ru гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

«Я однозначно отвечу, чтобы не давать лишней информации никакой неправильной. Сегодня по той информации, которую мы имеем — по данным Росстата, цены на птицеводческую продукцию не растут, и не предполагается значительного роста», — подчеркнула она.

Собеседница 360.ru отметила, что производство мяса птицы выросло по сравнению с прошлым годом, поэтому дефицита не ожидается.

«Всем приятного аппетита на Новый год», — подытожила она.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что майонез одной из популярных торговых марок перед Новым годом подорожает до 15%. Причина этого: рост цен на растительное масло — обязательный ингредиент соуса.