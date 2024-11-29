Майонез одной из популярных марок подорожает в России перед Новым годом

«Коммерсант»: «Махеевъ» поднимет цену на майонез с 15 декабря

Фото: Unsplash

Производитель «Эссен Продакшн АГ», выпускающий майонез под брендом «Махеевъ», увеличит цены на соусы, в состав которых входит растительное масло. Об этом сообщил «Коммерсант».

Цены на майонез поднимутся с 15 декабря. По информации издания, стоимость возрастет в диапазоне от 2,9 до 14,6%.

В прошлый раз цены на майонезные соусы повышались в конце осени. Ценник на них с 15 ноября подскочил на 10%. Авторы материала не исключили, что примеру «Эссен Продакшн АГ» могут последовать и другие производители. Резкое повышение цен связали с подорожанием растительного масла, которое является основным ингредиентом майонеза.

С начала года на 75% подорожал картофель. В ближайшее время цены на этот корнеплод зафиксируют, так как он является социально значимым продуктом. Глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина подтвердила, что ФАС одобрила это решение.

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