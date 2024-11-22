Жительница дома по Кутузовскому проспекту в Москве, которую обвиняют в отравлении собак, часто скандалила с соседями из-за животных во дворе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам соседей, пожилая женщина собирала подписи за перенос собачьей площадки в другое место и даже нашла нескольких единомышленников, но собачников в доме оказалось больше.

Однако после череды отравлений от нее отвернулись даже бывшие сторонники, заподозрив ее в жестокости.

Соседи сообщили, что в последние дни женщина «все время ходила поникшая и в черном».

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак научить своих питомцев не брать ничего с земли или из рук посторонних.