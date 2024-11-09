Россиянам рассказали, как научить собаку не подбирать все с пола

Кинолог Голубев: собаку нужно научить ничего не брать с земли и у незнакомцев

Владельцы собак должны научить своих питомцев ничего не брать с земли или из рук посторонних, а также внимательно следить за ними во время прогулки, чтобы уберечь животных от догхантеров. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, это первоочередная задача для хозяина. Он назвал привычку собаки подбирать все с пола или с земли очень опасной, пояснив, что в лучшем случае животное отравится, а в худшем может и погибнуть.

Голубев отметил, что питомец должен есть только со своей миски. Лакомства ей давать только со своей ладони, не позволяя подбирать кусочки с пола. Кроме того, нужно отработать основные команды, контролирующие ее поведение. Собака должна знать и слушаться, если ей говорят, к примеру, «Фу!», «Нельзя!», «Отдай!» или «Дай!».

Ранее кинолог Елена Кульпина объяснила, что бродячие собаки часто нападают на людей при попытке защитить свою территорию.