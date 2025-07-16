Автоэксперт Мосеев высказал мнение, что электрокары не станут массовым продуктом в ближайшем будущем

Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что спрос на автомобили в 2025 году снизился, причем на электромобили — особенно. Электромобили все еще считаются дорогими «игрушками» и не скоро станут массовым продуктом, написало ИА НСН .

За первую половину 2025 года в Санкт-Петербурге не зарегистрировано ни одного нового электромобиля марок BMW, Lotus, «Москвич» и Porsche, отмечает 110 km.ru. В аналогичный период прошлого года продажи этих брендов составили 58 машин.

«Мы видим, что некоторые бренды начинают собирать уже не только электрические, но и гибридные двигатели. Все просто: на падающем рынке страдают прежде всего узкие сегменты», — сказал он.

Он также отметил, что пока электрокары больше подходят для поездок в крупных городах, где есть зарядные станции.