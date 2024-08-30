«Все сделали втихую». Дети судьи Верховного суда Татарстана получили гражданство США

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов скрыл информацию о том, что его дети получили гражданство США по праву рождения в этой стране. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

За сокрытие данных о наличии паспортов другого государства у родственников судья может лишиться должности. Как рассказал источник канала, жена Юсупова Эльвира тайно летала на роды в Соединенные Штаты несколько лет назад.

По словам источника издания, знакомым супруги говорили, что женщина рожала в родной Казани.

«А чтобы дети получили гражданство — все сделали втихую через консульство», — уточнили в публикации.

Также Юсупова скрывала данные о месте жительства дочери, которая предпочла находиться в Нидерландах.

Ранее мэр Орска Василий Козупица попал в скандал после того, как стало известно, что его сын переехал с семьей жить в Саудовскую Аравию. Информация об этом появилась на фоне новостей о паводке, в результате которого пострадали десятки людей в регионе. После чего градоначальник ушел в отставку.