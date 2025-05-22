Все равно что запретить тональный крем. Нужна ли ретушь фото для приложений знакомств?

В Госдуме предложили запретить выкладывать отретушированные снимки в приложения для знакомств. В отрасли отметили, что идею не проработали до конца, ведь обычная косметика тоже может существенно изменить внешность пользователя, а проверка отредактированных кадров станет сложным техническим процессом.

На это в беседе с 360.ru заявил генеральный директор сервиса знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий.

«Они хотят сделать так, чтобы анкеты были настоящими, мы тоже этого хотим. Но, кроме этого, иногда люди выставляют свои более „молодые“ фотографии, и это настоящие фото, но не совсем объективные. Также девушки зачастую готовятся к фото с помощью косметики — небольшой тюнинг, скажем так. Но это тоже настоящая фотография», — сказал он.

Бронецкий добавил, что на данном этапе идея не до конца проработана. По его мнению, уровень проблемы не общегосударственный.

Соосновательница сервиса Twinby Вероника Яковлева отметила, что объявлять фотошоп вне закона все равно что запретить тональный крем. Она напомнила, что смартфоны уже ретушируют фото в момент съемки — ставят легкий бьюти-фильтр и сглаживают кожу.

«Для многих это вопрос уверенности, а не обмана. А в дейтинге ощущение уверенности очень важно. Рациональный путь — не запрещать, а информировать. Если снимок существенно изменен или создан нейросетью, сервис может сообщить об этом пользователю», — добавила она.

Ранее депутаты предложили ввести механизм, запрещающий выкладывать уже готовые кадры и фотографироваться сразу в приложении знакомств без последующего редактирования.