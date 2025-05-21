В Госдуме взялись за отфотошопленные фото на сайтах знакомств

В Госдуме захотели запретить выкладывать отфотошопленные снимки в приложения для знакомств. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Парламентарии предложили проверять фотографии через технологии ИИ и выявлять признаки редактирования.

С инициативой выступили депутаты партии ЛДПР. Они заявили, что на площадках для знакомств давно пора навести порядок, чтобы жители России стали больше им доверять.

Одним из вариантов проверки может стать механизм, запрещающий выкладывать уже готовые кадры и фотографироваться сразу на сайте или в приложении без возможности последующего редактирования.

Еще одним вариантом может стать специальный алгоритм, подведомственный Роскомнадзору. Система будет при загрузке автоматически распознавать признаки фотошопа. Если платформы откажутся их внедрять, то их предлагают штрафовать.

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