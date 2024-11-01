«Все равно будут покупать». Отказ от алюминиевых банок 0,5 литра не станет катастрофой

В России перестанут производить алюминиевые банки объемом 0,5 литра. Теперь напитки будут продавать по 0,45. Кому это выгодно и как повлияет на цены, 360.ru рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Он заявил, что торговые сети и производители используют любые поводы, чтобы повысить цены. И тем, и другим подобное будет выгодно.

«Более того, потребители привыкли к инфляции. Соответственно, если подорожает, они все равно будут покупать. Почему? Потому что они считают: потом будет еще дороже, и это нормально, что стало дороже, я все равно куплю», — отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что спрос на алкоголь и другие напитки, в отличие от, например, автомобилей или недвижимости, неэластичен, поэтому обратного понижения цен уже не будет.

«В ресторанах это со Сталина идет. У нас везде 50 граммов было крепкого алкоголя, потом появилось 40 граммов. Чтобы не повышать цену, объем уменьшили. Вот, может быть, что-нибудь такое здесь», — напомнил экономист.

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