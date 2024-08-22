РЭО призвал граждан сжимать пластиковые бутылки при выбрасывании

При выбрасывании пластиковых бутылок и другой тары в сжатом виде эффективность перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО) увеличивается кратно. Российский экологический оператор советует гражданам сжимать тару при раздельном сборе отходов.

«В условиях растущей проблемы пластиковых отходов, сжимание пластиковых бутылок перед их выбрасыванием становится важной практикой, способствующей более эффективному обращению с отходами. К тому же контейнеры, заполненные несжатой тарой, быстро переполняются, вынуждая жителей складировать пакеты с отходами навалом рядом с контейнерами. Выход из этой ситуации прост — нужно сжимать перед выбрасыванием ПЭТ-бутылки и другую легкосжимаемую упаковку (например, алюминиевые банки, бумажные коробки)», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По оценкам экспертов, пластиковые ПЭТ-бутылки занимают около 50% пространства в контейнерах. С учетом возрастающего потребления упаковки «воздуха» в контейнерах и мусоровозах становится все больше. Полный несжатыми пластиковыми бутылками восьмикубовый мусоровоз грузоподъемностью 10 тонн перевозит всего 117 кг, тогда как сжатие бутылок увеличивает эффективность перевозки в 6 раз.

«Особенно важно сжимать упаковку при использовании контейнеров для раздельного накопления отходов, которых меньше, чем для смешанных ТКО, поэтому они должны использоваться максимально эффективно. Польза от сжатия тары есть для всех: у граждан отходы занимают меньше места на кухне, у управляющих компаний не возникает навалов на придомовых территориях, региональные операторы меньше перевозят „воздух“, а для регионов снижается загруженность дорог тяжелым транспортом», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Региональный оператор ООО «МСК-НТ», впервые обративший внимание на важность сжатия ПЭТ перед отправкой в утиль, сегодня активно реализует информационный проект «Сожми и закрути ПЭТ». Реализация проекта стала возможна при поддержке Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», организации объединяющей более 170 компаний отрасли по обращению с ТКО в России.

«Инициатива компании МСК-НТ понятна и эффективна, поэтому ее необходимо распространять в как можно большем числе регионов. Тему поддерживают в различной форме большинство членских организаций. Важно, что в данном проекте есть синергия — сочетание значимого результата для экологии и экономики процесса обращения с ТКО», — подчеркнула исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Проект, ориентированный на школьников и подростков, активно продвигается в Московском регионе, Тульской, Нижегородской, Свердловской, Сахалинской областях. В Екатеринбурге компания «МусорОФФ», активно включившаяся в проект «Сожми и закрути ПЭТ», выпускает из собранных сжатых пластиковых ПЭТ-бутылок элементы городского благоустройства: скамейки, поребрики, ограждения для клумб и урн. Директор компании Павел Сюкосев отметил, что продукцию закупает городская администрация Екатеринбурга для обустройства парков и улиц.

«„Сожми и закрути ПЭТ“ является не просто проектом, направленным на оптимизацию процесса сбора пластика. Идея уменьшения пластиковой тары может и должна стать драйвером поиска новых путей и эффективных решений, обеспечивающих качественную составляющую процесса обращения вторичных материальных ресурсов», — сообщил генеральный директор ООО «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.

Идею уменьшения объема пластиковой тары также поддержали экологические организации, благотворительные фонды и движения, в числе которых «Зеленая Россия», «Волонтеры в помощь детям сиротам» («Добрые крышечки»), «Раздельный сбор», «Экосборка», «Чистые игры», Eco Friendly Fest и др.