Все пляжи Кубани откроют в летний сезон

Кондратьев пообещал Путину, что в 2026 году откроются все краснодарские пляжи

В 2026 году заработают все пляжи Краснодарского края. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Думаю, что в этом году Анапа примет отдыхающих в полном объеме», — сказал он.

Кондратьев отметил, что Роспотребнадзор разрешил использовать пляжи, на которых заменили песок на 50 сантиметров или досыпали такой же объем в местах выбросов.

Путин уточнил у губернатора, откроются ли все пляжи Краснодарского края.

«Думаю, да, Владимир Владимирович», — ответил Кондратьев.

В правительстве уточняли, что ликвидация нефтепродуктов после разлива продолжается. На космических снимках в районе крушения танкеров пятен нефтепродуктов не обнаружили. С начала работ специалисты собрали свыше 185 тысяч тонн загрязненного грунта и песка.

Эколог Евгений Витишко в феврале заявил, что пляжи Анапы не готовы к открытию.