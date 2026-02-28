«Мазута еще достаточно». Планы открыть пляжи Анапы назвали преждевременными

Открывать пляжи в Анапе рано, поскольку мазута там еще немало. Об этом RTVI заявил краснодарский эколог Евгений Витишко.

«Анапа не готова ни к приему отдыхающих, ни к открытию пляжей. У нас нет определенных показателей по общему состоянию, сколько там осталось мазута. <…> Его еще достаточно, и над этим надо работать», — прокомментировал он планы местных властей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил Роспотребнадзор в преддверии курортного сезона проверить восемь галечных пляжей Анапы на соответствие санитарным нормам. Он отметил, что за полгода новых выбросов там не было и качество морской воды отвечает всем требованиям.

Кондратьев добавил, что попросил вице-премьера Виталия Савельева в случае положительного заключения специалистов рассмотреть возможность исключения пляжей из зоны ЧС для их открытия. Глава Краснодарского края напомнил, что в 2025 году закрытие зон отдыха повлекло сокращение турпотока на 50%.

Однако Анапа все еще не готова принимать туристов, считает Витишко. По его словам, просеивание мазута на пляжах привело лишь к росту его количества — большая часть песка загрязнена.

В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что анапские пляжи пока не готовы к приему туристов, хотя для их очистки принимается много мер.