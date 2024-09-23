Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли

В Тихорецке сняли все действовавшие ограничения на въезд. Об этом утром 23 сентября сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Меры временно вводили после атаки украинских БПЛА.

«Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. <…> Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто», — подчеркнул он.

Глава края обратил внимание, что спецслужбы тщательно проверили территорию. Отдельно губернатор поблагодарил МЧС и всех, кто эвакуировал жителей и обеспечивал их безопасность в эти дни.

«Сегодня все школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме», — добавил Кондратьев.

Исключением будет школа № 8 в станице Новорождественской. Там учебное заведение перешло на удаленку. Помимо этого, будет закрыт детский сад поселка Каменного. Его воспитанников временно распределят в другие детсады района.