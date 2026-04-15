«Все мы превратимся в роботов?»: в Москве обсудили, как бизнес и власть видят работу с ИИ

В Москве 15 апреля прошла сессия «ИИ как соавтор: революция в производстве, дистрибуции и монетизации контента» в рамках конференции «Медиапространство», организованной «Коммерсантом». Участники рынка и представители власти обсудили, как искусственный интеллект уже меняет медиабизнес — от производства контента до его распространения и правового регулирования.

В разговоре приняли участие представительница Госдумы Марина Ким, директор по диджитал-продажам и развитию сайтов АО «Русская Медиагруппа» Станислав Скалабан, исполнительный директор по медиа в Rambler&Co Андрей Цыпер, заместитель генерального директора группы «Интерфакс» Юрий Погорелый и генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Одной из ключевых тем стала регуляция ИИ-контента. По словам Марины Ким, в настоящее время в Госдуме обсуждается законопроект, закрепляющий базовые понятия и подходы к маркировке. При этом, подчеркнула она, регулирование не должно тормозить развитие технологий. Отдельное внимание при рассмотрении проекта уделяется дипфейкам и чувствительным темам, где вопрос ответственности за отсутствие маркировки пока остается открытым.

Участники сошлись в одном: искусственный интеллект не заменяет человека, но меняет его роль, смещая фокус с рутинных задач на креатив и управление процессами.