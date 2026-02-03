Все кроссовки Nike и Adidas в российских ТЦ оказались подделкой

Все кроссовки брендов Nike и Adidas, представленные в торговых центрах Москвы, Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска, признали подделкой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Прошедшая с сентября по декабрь проверка специалистов из «Бюро судебной экспертизы и оценки» показала, что все рассматриваемые 1300 пар кроссовок из магазинов являлись контрафактными.

Качество обуви не соответствовало оригиналу: оценщики выявили кривые колодки, разное расстояние между люверсами, плохие швы, дешевые материалы, химический запах и другие признаки, указывающие на подделку.

Проверку провели после участившихся жалоб со стороны покупателей.

