Депутат Останина предложила ввести возрастную маркировку для игрушек Лабубу

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести возрастную маркировку для игрушек Лабубу. По ее мнению, полный запрет на продажу этих фигурок в России не нужен, однако следует защитить малышей от их возможного негативного воздействия, написал Life.ru .

По словам депутата, в китайских фигурках Лабубу нет ничего опасного: «Вы посмотрели, вы что испугались? У вас глаз задергался?» — прокомментировала она необычный вид популярных игрушек.

Останина считает, что игрушки не настолько страшные, чтобы взрослые всерьез боролись с ними. Вместо этого она предлагает определить, с какого возраста родители могут покупать такие игрушки своим детям.

Кроме того, парламентарий подчеркнула важность развития рынка отечественных игрушек и вытеснения с него китайских изделий, сделанных из вредных для детей материалов.