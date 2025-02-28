Александру Добровинскому начали угрожать из-за дела жены московского раввина Инны Бороды, ослепшей после блефаропластики, — женщина потребовала в качестве компенсации более 27 миллионов рублей с проводившей операцию Екатерины Лонской. Сам адвокат в беседе с 360.ru заявил, что намерен обратиться в полицию.

По его словам, угрожавшие знают секретную информацию о проведенной в рамках расследования экспертизе. Это значит, что кто-то передал данные с противоположной стороны.

Также адвокат показал сообщения с угрозами. В них назвали юриста подлым и заявили, что не будут с ним шутить. Угрожавший счел результаты экспертизы несостоятельными и обвинил Добровинского в выдумывании «абстрактных симптомов».

«Теперь, видимо, все будет жестче», — предположил адвокат.

Добровинский отметил, что обратится в правоохранительные органы из-за случившегося и покажет следователям скрины переписки.

Произошедшее прокомментировал второй адвокат по делу Андрей Алешкин.

«Это история началась не вчера: в отношении Добровинского подавали разные жалобы — и в адвокатскую палату от хирурга Лонской, <…> и инициированы иные проверки, в том числе, в прокуратуре ЦАО Москвы», — объяснил он.

По мнению юриста, на его коллегу специально оказывают давление, чтобы он вышел из дела. Алешкин назвал эти попытки недостойными и некрасивыми.

Екатерину Лонскую в середине февраля выпустили из-под домашнего ареста. Хирурга, после неудачной операции которой супруга главы Федерации еврейских общин России Ирина Борода практически ослепла, обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности.