Время морозов закончилось. Москвичам пообещали весеннее тепло уже в конце февраля
Синоптик Ильин: в дневное время в Москве установится весенняя погода
Пик холодов в Москве остался позади, дневной воздух все чаще будет пахнуть весной. Такой прогноз в разговоре с aif.ru сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Он отметил, что ночью еще возможны похолодания, однако днем температура будет держаться в районе нуля.
«Время морозов закончилось», — подчеркнул метеоролог.
При этом таять обильно выпавший снег будет медленно. По мнению Ильина, полностью покров сойдет только в апреле. Однако у этого есть и свои плюсы: снижается вероятность наводнений, хотя жителям низинных районов синоптик советовал не расслабляться.
В то же время руководитель центра Александр Шувалов предсказывал, что 24 и 25 февраля в столице может выпасть до 10 сантиметров осадков, а тепло установится не ранее середины марта.