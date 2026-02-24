Время морозов закончилось. Москвичам пообещали весеннее тепло уже в конце февраля

Пик холодов в Москве остался позади, дневной воздух все чаще будет пахнуть весной. Такой прогноз в разговоре с aif.ru сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что ночью еще возможны похолодания, однако днем температура будет держаться в районе нуля.

«Время морозов закончилось», — подчеркнул метеоролог.

При этом таять обильно выпавший снег будет медленно. По мнению Ильина, полностью покров сойдет только в апреле. Однако у этого есть и свои плюсы: снижается вероятность наводнений, хотя жителям низинных районов синоптик советовал не расслабляться.

В то же время руководитель центра Александр Шувалов предсказывал, что 24 и 25 февраля в столице может выпасть до 10 сантиметров осадков, а тепло установится не ранее середины марта.