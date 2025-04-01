«Время испытаний». Стало известно пророчество старца Серафима о Кремле

Старец Серафим, записи которого обнаружили недавно, оставил несколько пророчеств о судьбе Кремля. Об этом изданию «Новосвят» рассказал настоятель храма Святого Николая Чудотворца в Ярославле отец Дмитрий Иванов.

«Он писал: „Когда тень от стен Кремля ляжет на восток, а голоса камней заговорят, придет время испытаний. Но за тьмой явится свет, и сердце Руси не падет“», — рассказал отец Дмитрий.

По его словам, пророчество старец Серафим написал после видения, которое посетило его во время молитвы. Священник отметил, что предсказания указывают на события, которые затронут не только Кремль как символ власти, но и всю страну. Старец также упоминал о «голосах камней», добавил отец Дмитрий.

Священник подчеркнул, что в пророчестве не указано, когда оно случится, однако указано, что перед этими событиями людям предстанет знамение.

«Небо над Москвой станет багровым, а река потечет не так, как прежде. Это время потребует от всех нас веры и стойкости», — передал священник слова старца.

Отец Дмитрий отметил, что старец Серафим всегда утверждал, что судьба Кремля — это судьба России, и если помнить о Боге, то никакие испытания россиян не сломят.

Ранее стали известны предсказания старца Серафима Саровского. Святой предвидел, что Россия останется в изоляции и без поддержки, и это станет серьезным испытанием. Но это не сломит страну, она сохранит духовную силу и веру.