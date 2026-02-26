Вредный вброс. В Госдуме раскритиковали идею нового налога ради камер видеонаблюдения

Для установки необходимого количества камер видеонаблюдения, помогающих обеспечивать безопасность российских граждан, не требуется вводить никаких новых налогов. Об этом в беседе с 360.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, любое повышение налогов вызывает дополнительный виток увеличения себестоимости продукции, работ и услуг, а значит, приводит к росту цен, потому к этому вопросу нужно относиться весьма осторожно.

Предложение ввести общественный налог на создание инфраструктуры, в том числе установку камер видеонаблюдения, парламентарий назвала утопией.

«Это ближе к фантастическим романам о том, что каждый человек обязан платить за свежий воздух, воду и безопасность», — сказала Бессараб.

Собеседница 360.ru напомнила, что безопасность является неотъемлемым конституционным правом каждого российского гражданина. И государство должно обеспечивать своих граждан защитой, в том числе с применением современных технологий.

«В Москве камер достаточно. Если нужно больше, то их поставят без дополнительных налогов. Такие предложения — это вредные для восприятия общества вбросы», — заключила депутат.