В России предложили ввести новый налог под предлогом защиты граждан

В России необходимо ввести налог на безопасность в свете нападений на высокопоставленных военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Абзацу» заявил общественный деятель Вадим Попов.

По его словам, в городах необходимо усилить развитие систем видеонаблюдения. Это потребует увеличения финансирования, что проблематично в условиях дефицитного бюджета.

«Поэтому целесообразно ввести общественный налог на создание инфраструктуры. Важно заранее пресечь случаи нападения и пропажи детей, подрывов сотрудников ГИБДД и генералов. Сумма не должна быть больше двух тысяч рублей, чтобы не создать нагрузку на сограждан», — заявил Попов.

Ранее Минцифры предложило разработать систему фиксации мелких правонарушений с помощью камер. Речь идет о переходе улицы в неположенном месте, распитии спиртных напитков, курении, использовании мангалов или разведении костров.