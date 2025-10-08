Майонез стал неотъемлемой частью ряда блюд, а его вред для организма достоверно не подтвердили. Об этом 360.ru заявил шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

«Я тоже противник майонеза, но в кулинарии он неотъемлемая часть в приготовлении некоторых блюд. Насколько майонез вреден, непонятно, экспертизы никакой не было. Вчера я смеялся над этим, потому что это ничем не подтверждено. Люди, которые употребляют продукт на протяжении долгих лет, ничем не страдали», — сказал он.

Крюков признался, что сам не является сторонником майонеза, поэтому старается минимизировать его во время готовки. Если поставить цель сделать блюдо полезнее, то можно взять густую сметану и добавить пряности: лимонный сок, уксус, горчицу, соль и сахар.

«Все сбивается в обычный йогурт, и получается тот же самый майонез, только чуть полезнее. Но срок годности домашнего майонеза не превышает двух-трех часов: есть сырые яичные желтки и даже уксус не продлит хранение. Поэтому повара используют готовый промышленный майонез, который не портит качество приготовляемого блюда», — заключил он.

Депутат Вячеслав Милонов предлагал «изгнать» майонез из рациона, приравняв его по вреду к алкоголю или табаку. Врач-диетолог Наталья Лазуренко отмечала, что ни покупной, ни домашний майонез нельзя назвать полезным продуктом.