Врач Лазуренко отметила, что ни покупной, ни домашний майонез нельзя назвать полезным продуктом
Врач-диетолог Наталья Лазуренко сообщила ИА НСН, что ни покупной, ни домашний майонез нельзя назвать полезным продуктом. Она рекомендует готовить соус самостоятельно и употреблять его только по особым случаям, избегая ежедневного потребления.
По данным «Коммерсанта», спрос на майонез в России снижается: с 2019 года наблюдается тенденция к уменьшению объемов продаж, и за последний год они сократились на 4%. Эксперты связывают это с растущей популярностью здорового образа жизни среди россиян и смещением предпочтений в сторону майонезных соусов.
«Хочу отметить, что этот соус не содержит ничего полезного. Он используется в небольших количествах для того, чтобы придать блюду определенный вкус и консистенцию», — заключила медик.