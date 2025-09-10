Врач Лазуренко отметила, что ни покупной, ни домашний майонез нельзя назвать полезным продуктом

Врач-диетолог Наталья Лазуренко сообщила ИА НСН , что ни покупной, ни домашний майонез нельзя назвать полезным продуктом. Она рекомендует готовить соус самостоятельно и употреблять его только по особым случаям, избегая ежедневного потребления.

По данным «Коммерсанта», спрос на майонез в России снижается: с 2019 года наблюдается тенденция к уменьшению объемов продаж, и за последний год они сократились на 4%. Эксперты связывают это с растущей популярностью здорового образа жизни среди россиян и смещением предпочтений в сторону майонезных соусов.

«Хочу отметить, что этот соус не содержит ничего полезного. Он используется в небольших количествах для того, чтобы придать блюду определенный вкус и консистенцию», — заключила медик.