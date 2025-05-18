Вред как от ракетного топлива. Россиян призвали не есть некоторые грибы
Миколог Дьяков предупредил о ядах в самостоятельно собранных строчках
Грибы строчки содержат токсическое соединение гиромитрин, которое по своему вредному воздействию можно сравнить с ракетным топливом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.
Он посоветовал не есть самостоятельно собранные строчки.
«У нас люди собирают, вываривают их и кушают. Я бы не советовал это делать», — подчеркнул миколог.
По его словам, даже если грибы долго варить, избегая вдыхания паров, некоторое количество опасных веществ все равно в них останется.
Ранее ценный совет грибникам дал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов. Он рекомендовал заниматься сбором грибов только в экологически чистых местах и внимательно следить, чтобы в корзинку не попадали ложные опята и лисички. Также не следует брать подгнившие и поврежденные грибы.