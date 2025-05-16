Инфекционист Неронов предостерег от сбора поврежденных грибов

Грибы стоит собирать только в экологически чистых местах, далеко от дорог и производств. Об этом любителей тихой охоты предупредил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов в разговоре с сайтом «Известия» .

Доктор отметил, что среди безопасных видов — сморчки, маслята, подберезовики, сыроежки, шампиньоны. Ядовитые двойники, такие как мухоморы, бледная поганка, ложные опята и лисички, опасны для жизни.

Грибник должен внимательно изучить внешний вид каждого экземпляра, пользоваться справочниками или приложениями для распознавания. Подгнившие и поврежденные грибы брать нельзя, добавил специалист.

Новичкам рекомендуется ходить в лес вместе с опытным спутником. Стоит помнить, что грибы запрещено употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, подчеркнул Неронов.