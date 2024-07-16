«Врачи ругаются». Гладков ушел на больничный до 22 июля
Гладков объявил об уходе на больничный до 22 июля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что уходит на больничный. Видеообращение об этом он опубликовал в Telegram-канале.
«Добрый вечер, дорогие друзья, не удается мне вылечиться на ногах, как бы ни хотелось, врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо», — признался он.
При этом Гладков поспешил заверить, что «никакой страшной беды» в этом нет, просто ему нужно заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами стараться отвечать на вызовы и искать решения актуальных задач, которые стоят перед регионом.
«Поэтому ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немного отлежаться. Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — добавил губернатор.
Также он отметил, что постарается регулярно отправлять в канал утренние и вечерние сообщения об обстановке в области.