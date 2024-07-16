Власти ограничат въезд в 14 приграничных сел в Белгородской области

С 23 июля в 14 приграничных населенных пунктах Белгородской области установят контрольно-пропускные пункты. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно», — подчеркнул он.

Службу на установленных КПП будут нести представители силовых структур. Для обеспечения безопасности им передадут 14 бетонных модульных укрытий.

Под действие новых мер попадут населенные пункты Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском округе, село Безымено и поселок Горьковский в Грайворонском округе, село Богун-Городок в Борисовском районе, села Поповка, Прилесье, Демидовка в Краснояружском районе и Щетиновка, Валковский и Вергилевка в Белгородском районе.

Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, в эти населенные пункты запретят. Местным жителям для выезда нужно будет обращаться к главам поселений или главам муниципалитетов. При этом Гладков обратил внимание, что пропускать будут только взрослых мужчин при условии соблюдения жесткого регламента — на человеке должны быть каска и бронежилет, а передвигаться можно на бронированном автомобиле со средствами РЭБ в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны.

«Женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются — недопустимо», — заключил глава региона.