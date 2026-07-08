Врачи московского роддома помогли женщине стать мамой в 16-й раз
Пациентка роддома Городской клинической больницы № 29 в Москве стала мамой в 16-й раз. В ее семье появился девятый сын весом 4,2 килограмма и ростом 56 сантиметров.
Как сообщили в Мосгорздраве, роды прошли благополучно, пациентке помогала целая команда врачей. В результате на свет появился здоровый ребенок.
В семье женщины уже воспитываются восемь мальчиков и семь девочек. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления.
«Команда столичного роддома благодарит семью за многолетнее доверие и желает им здоровья и благополучия!» — отметили в Мосгорздраве.
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