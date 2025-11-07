Врачи дали страдающему раком мозга отцу главкома ВСУ три месяца жизни
Mash: отцу главкома ВСУ Сырского осталось жить три месяца из-за рака мозга
Российские врачи дали отцу главкома ВСУ Александра Сырского, 86-летнему Станиславу Сырскому, три месяца. Пожилой мужчина умирает от рака мозга, сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, пенсионера выписали из подмосковной клиники, после чего перевели на паллиативную помощь. Он находится в тяжелом состоянии: не встает и может питаться только через катетер.
За отцом главкома ВСУ ухаживает супруга. Чтобы помогать ей, к родителям переехал сын Олег с женой.
Александр Сырский не может навестить умирающего отца, поскольку с мая 2023 года находится в розыске в России. С родителями он длительное время не общался из-за разных позиций по вопросу СВО.
Ранее стало известно, что главком ВСУ взял пять миллионов рублей из военного бюджета Украины, чтобы оплатить Станиславу лечение в России.