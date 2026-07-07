Врач Жабоева рассказала, что аппараты для RF лифтинга могут быть полезны в качестве поддерживающей терапии

Заслуженный врач России Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik рассказала о возможных последствиях бесконтрольного использования гаджетов для красоты.

По словам Жабоевой, такие устройства, как аппараты для RF лифтинга и ультразвук для лица, могут быть полезны в качестве поддерживающей терапии. Однако для достижения долгосрочного эффекта от процедур необходимо проконсультироваться с профессионалом.

«Только врачи-косметологи могут пролонгировать эффект от косметологических процедур. Только доктор может посоветовать, как часто, с какой сывороткой применять устройства, и вы тогда закрепите надолго полученный результат», — подчеркнула Жабоева.

Врач отметила, что неправильное использование гаджетов может привести к развитию заболеваний.

«Не дай Бог, у вас есть онкология в области головы, вы этим самым можете простимулировать лимфоотток плохих клеток. Если у вас есть какие-то воспаления, гайморит, какие-то воспаления пазух, вы можете это воспаление усилить, прогреть ненужное», — предупредила специалист.

Жабоева призывает отказаться от самолечения и в случае интереса к гаджетам для красоты обязательно проконсультироваться со специалистом.