Врач Тяжельников положительно оценил внедрение ИИ в медицину

Внедрение технологий искусственного интеллекта в медицину сокращает рутинную работу и ускоряет процесс назначения исследований и постановки диагнозов, что полезно как для пациентов, так и для врачей. Об этом заявил главный врач столичной поликлиники № 220 Андрей Тяжельников в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Специалист назвал ИИ помощником врача, подчеркнув, что окончательное решение по лечению пациента остается за человеком.

«Сейчас в поликлиниках у нас есть подсказки, когда врач может, ориентируясь на эти подсказки, быстрее назначить то или иное диагностическое исследование, может быстрее установить диагноз», — добавил эксперт.

Он положительно оценил внедрение технологий в медицинскую сферу и расценил их как благо. По словам Тяжельникова, перед использованием искусственный интеллект проходит тщательную проверку.