Врач Сережина заявила, что безопасная доза шампанского составляет 150 мл

Практически любой новогодний стол украшает бутылка шампанского. Несмотря на свою легкость, напиток может быть очень коварным. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, любая доза алкоголя наносит организму вред, но в контексте праздника бокал шампанского (около 150 миллилитров) считается допустимым и относительно безопасным количеством для большинства взрослых, отмечает газета «Петербургский дневник».

«Шампанское противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, дуоденит или панкреатит, поскольку газированный алкоголь может усугубить воспаление и вызвать дискомфорт», — сказала доктор.

Шампанское отлично сочетается с легкими блюдами — фруктами, сырами или морепродуктами. При этом важно соблюдать умеренность. Запивать шампанское лучше всего водой. Это поможет поддерживать водный баланс и снизит риск обезвоживания, резюмировала Сережина.