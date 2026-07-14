Врач Селиванов рассказал, что пребывание на солнце в жару может вызвать состояние, напоминающее похмелье

Пребывание на солнце в жару может вызвать состояние, напоминающее похмелье. Медики связывают это с перегревом и обезвоживанием организма. Врач-терапевт Алексей Селиванов пояснил, что из-за перегрева сосуды расширяются, начинается интенсивное потоотделение, а с потом уходят важные электролиты: натрий, калий и магний. Об этом написали «Известия» .

В результате объем циркулирующей крови уменьшается, давление падает, а мозг получает меньше кислорода.

Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт «Олимп Клиник МАРС» Максим Еникеев добавил, что при перегреве клетки начинают работать неэффективно, энергия уходит в тепло, а не на синтез АТФ. Это повышает оксидативный стресс и может привести к системному воспалению. Потеря даже двух процентов воды делает кровь гуще, что провоцирует головную боль, сонливость и раздражительность.

Селиванов выделяет несколько стадий перегрева. На легкой стадии человек чувствует жажду, усталость и пульсацию в висках. При тепловом истощении появляются тошнота, головокружение и липкий холодный пот. В этом случае нужен покой в прохладе и восстановление солевого баланса. Одного питья может быть недостаточно, поэтому врачи советуют пить минералку.

«Если же кожа перестает потеть, становится горячей и сухой, а сознание путается (температура под 40 градусов) — это тепловой удар. Тут никаких домашних средств, только „скорая“, дорога каждая минута», — предупредил Селиванов.

В зоне риска находятся пожилые люди, дети, а также пациенты с гипертонией, диабетом и те, кто принимает мочегонные препараты. Особую опасность в жару представляет алкоголь, который ускоряет обезвоживание.

Еникеев объяснил, что для восстановления после перегрева организму требуются углеводы, белок и полноценный сон. Мышцы в жару активно тратят запасы гликогена на терморегуляцию, поэтому ощущение разбитости после пребывания на солнце сравнимо с состоянием после тяжелой физической нагрузки.