Врач Решетун пояснил, что не существует «умеренного» или «неумеренного» количества употребления алкоголя

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Минздрава России Алексей Решетун предостерегает от употребления алкоголя в любых количествах. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что «любое количество алкоголя, которое человек употребляет, так или иначе вредит организму на микро- и макроуровне».

Доктор пояснил, что не существует «умеренного» или «неумеренного» употребления, поскольку любое употребление несет вред. Миф о пользе бокала вина развенчан: полезные вещества в вине нивелируются вредом этилового спирта.

На вопрос о том, как быстро алкоголь выводится из организма, врач ответил, что это зависит от множества факторов: метаболизма, вида напитка, закуски, образа жизни и других. В среднем через полтора суток следы алкоголя исчезают при условии нормального функционирования организма.

Опасность алкоголя заключается и в быстром формировании зависимости. Употребление хотя бы раз в неделю считается хроническим, что указывает на начало зависимости.

Также врачи предупреждают о сочетании алкоголя с газировкой, которое может привести к увеличению калорийности напитков и активизации процессов накопления жира, повышая риск ожирения и сахарного диабета второго типа.