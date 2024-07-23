Врач рассказала об опасности творога, о которой все молчат

Доцент Волокитина: творог не стоит есть людям с болезнями почек и печени

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Употребление слишком большого количества творога может привести к перевозбуждению нервной системы. Об этом сообщила доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, частое употребление обезжиренного творога может нарушить обмен витаминов в организме. Также злоупотребление этим продуктом способствует накоплению мочевой кислоты, соли которой откладываются в суставных сумках и хрящах. Еще заядлые любители творога могут столкнуться с ожирением, потому что большое количество белков организм использует для синтеза жиров.

Волокитина объяснила, что к этому продукту нужно осторожнее относиться тем, кто страдает от болезней почек и печени.

Ранее врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова заявила, что тяга к сладкому может говорить о дефиците каких-либо витаминов в организме. Она отметила, что в нормальном состоянии человек не испытывает постоянную тягу к определенным продуктам.

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