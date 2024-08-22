Врач раскрыл, кому опасно есть гречку

Педиатр Николаева предупредила об опасности гречки для людей с проблемами ЖКТ

Фото: Freepik

Людям, страдающим от болезней ЖКТ, лучше не есть слишком много гречки. Об этом заявила врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, у таких людей злоупотребление этой кашей в вечернее время может вызвать спазм, вздутие, повышенное газообразование и нарушение сна. Также к гречневой крупе нужно осторожнее относиться тем, кто имеет хронические заболевания в обострении.

Несмотря на это, гречка обладает многими полезными свойствами, заявила врач. В ее составе есть нерастворимые пищевые волокна, которые стимулируют перистальтику кишечника. Это очень полезно для детей и пожилых.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что содержащиеся в гречневой каше фитостеролы помогают снизить уровень холестерина в крови. Это, по ее словам, минимизирует риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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