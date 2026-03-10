Врач Прокофьев рассказал об опасности разогрева еды в пластиковых контейнерах

Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем» предупредил о серьезном вреде для здоровья от постоянного использования пластиковых контейнеров для еды. По его словам, пластик — продукт химической промышленности, способный при нагревании выделять вредные вещества в пищу.

Доктор подчеркнул, что при термическом воздействии на пластик в посуде образуются микротрещины, в которых размножаются бактерии.

«В микротрещины попадают определенные бактерии, вымыть их оттуда невозможно, в этот момент там идет процесс размножения опасной флоры», — пояснил Прокофьев.

Он также отметил, что пластиковый контейнер можно использовать только для переноски пищи и что лучше всего отдавать предпочтение стеклу. Прокофьев подчеркнул, что разогревать еду в пластиковом контейнере в микроволновой печи крайне не рекомендуется, так как это может привести к интоксикации, негативно сказаться на нервной системе и желудочно-кишечном тракте.