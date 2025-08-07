Врач Поскакалова отметила, что работа на объектах промышленности и строительства несет риски травм и переломов

Труд на строительных и производственных объектах сопряжен с высокими рисками для здоровья. Врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова в интервью «Известиям» перечислила основные профессиональные риски и болезни.

Врач указала, что условия труда на таких предприятиях характеризуются множеством вредных факторов: постоянный контакт с химическими веществами, загрязненный воздух, высокая физическая нагрузка, неблагоприятные условия микроклимата, шум и вибрация. Это повышает риск развития заболеваний органов дыхания, слуха, опорно-двигательного аппарата, кожи и слизистых глаз.

Среди распространенных травм — повреждения головы, переломы костей, ушибы и гематомы. Поэтому важны регулярные медосмотры и технические меры по снижению вредности. По словам терапевта, работникам необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также использовать средства защиты.