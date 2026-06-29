Врач по гигиене питания Гузман заявила, что определить безопасность продуктов на вкус невозможно

Врач по гигиене питания и аудитор по пищевой безопасности Екатерина Гузман сообщила «Газете.Ru» , что многие возбудители пищевых инфекций не влияют на вкус, запах, цвет и внешний вид продуктов. Поэтому полагаться на органы чувств при оценке безопасности пищи не стоит.

Гузман отметила, что если продукт изменил цвет, приобрел неприятный запах или покрылся слизью, употреблять его нельзя. Такие изменения связаны с деятельностью микроорганизмов порчи, которые вызывают брожение, закисание и другие процессы, написали «Известия».

Однако патогенные бактерии действуют иначе. Они не оставляют внешних следов, и продукт может выглядеть свежим, даже если содержит опасное количество возбудителей инфекций. Это делает невозможным определение безопасности пищи без лабораторного контроля.

Врач подчеркнула, что единственной надежной защитой остается соблюдение санитарных требований на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продукции.

Особое внимание Гузман рекомендует уделять продуктам, которые часто становятся причиной пищевых отравлений: готовым салатам, мясной и рыбной кулинарии, роллам, шаурме, кондитерским изделиям с кремом и домашним соусам. Эти блюда требуют строгого соблюдения температурного режима и санитарных правил.