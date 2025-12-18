Врач Пегов посоветовал научить детей правилу «двух шагов», чтобы не потеряться в толпе

Новогодние праздники — время радости и веселья, но важно помнить о безопасности. Главный врач Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов в разговоре с сайтом pravda-nn.ru поделился простыми правилами, которые помогут избежать травм и происшествий.

В праздничной суете родители могут ослабить контроль за детьми. Пегов напомнил, что детям дошкольного возраста свойственно любопытство, поэтому важно хранить потенциально опасные предметы в недоступных для них местах.

«В праздничной суете, с гостями, родители ослабляют свою бдительность за ребенком», — отметил врач.

Также детям нельзя разрешать самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Важно объяснить ребенку, как действовать в случае пожара.

Посещение торговых центров — традиционная часть новогодних праздников. Однако в толпе ребенок может легко потеряться. Врач рекомендовал научить детей правилу «двух шагов» — дошкольник не должен отдаляться от родителей более чем на два шага.

На массовых гуляниях родители с детьми должны держаться подальше от толпы, чтобы избежать травм. Также важно вести себя уважительно по отношению к другим участникам мероприятий. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по ОРВИ и гриппу, Пегов посоветовал сократить количество посещений общественных мест и гостей.